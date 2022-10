Calciomercato Inter | incontro decisivo | spunta la data

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’si prepara al match contro la Fiorentina e successivamente ad affrontare il Viktoria Plzen in Champions: subito dopo ci sarà undi. Per l’si avvicinano appuntamenti importanti. Prima i nerazzurri affronteranno la Fiorentina in campionato, poi il Viktoria Plzen in Champions League. Subito dopo questa sfida molto importante per gli uomini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

Agli ottavi gli emiliani dovranno vedersela con l'di Inzaghi, vincitrice della scorsa edizione con il successo in finale ai danni della Juventus. PARMA - BARI 1 - 0 29 ...L'come la Juve: da Skriniar a Dumfries, la difesa scricchiola De Vrij e Dumfries in Barcellona -©LaPresseIn casala situazione è pressoché identica. Chi è certo di proseguire la ... Inter, colpo a zero in fascia | Mercato | Calciomercato.com Il giocatore ex Roma ha curato l'infortunio alla caviglia e adesso è pronto a riprendersi fascia di capitano e galloni da titolare. Dopo la sfida alla Juventus, conclusa con la zuffa e l'espulsione ha ...Partita aperta per il rinnovo di Skriniar con l’Inter. La dirigenza nerazzurra non vuole però farsi trovare impreparata in caso di separazione con il difensore slovacco Tiene sempre banco il futuro di ...