INVIATO A GENOVA - "Se non troviamo 40 milioni, falliamo" . La tensione è altissima in casa Sampdoria . E l'ultimo posto in classifica con 3 punti in 10 giornate è l'ultimo dei problemi . Sono le ...Il Napoli ha conquistato nell'ultimo turno di campionato la decima vittoria consecutiva traA e Champions League. Un grande traguardo per la squadra di Luciano Spalletti che non era partita in questo campionato con i favori del pronostico. Ma la bravura del tecnico toscano e le scelte ... Calcio: Serie A; Frabbri arbitra Juventus-Empoli - Calcio Sarà Michael Fabbri di Ravenna l'arbitro di Juventus-Empoli, anticipo della 11ª giornata del Campionato di Serie A in programma venerdì 21 ottobre alle 20.45 Resi noti anche i nominativi degli Assiste ...Serie B Ieri una lunga chiacchierata tra dg e allenatore. Da oggi si capirà se sabato ci saranno dei cambiamenti. Ma intanto il capitano scalpita: potrebbe fare comodo Venti minuti di chiacchierata, u ...