Calcio femminile | Champions League 2022-2023 | la Roma affronta lo Slavia Praga nel match d’esordio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’attesa sta per finire: domani ladisputerà la prima partita nella propria storia nella fase a gironi della UEFA Women’s. Le giallorosse sfideranno allo stadio Domenico Francioni di Latina (Italia) lonella prima giornata del girone B (che comprende anche il Wolfsburg e il Sankt Polten): l’obiettivo sarà vincere per cominciare al meglio l’avventura europea. Il gruppo di Alessandro Spugna è reduce da cinque successi consecutivi tra campionato e preliminari die domani proverà ad allungare quest’ottimo momento. Dall’altra parte, invece, la compagine ceca, che si è qualificata per la fase a gironi superando il Valur nel turno preliminare, arriverà a questa partita dopo il pareggio in campionato contro lo Sparta ...

La partnership pluriennale prenderà il via a marzo 2023, in corrispondenza delle fasi a eliminazione diretta, in diretta streaming sul canale online ...Oggi prima partita a Zurigo per la Juventus Women, mentre domani sera scenderà in campo la Roma Femminile contro lo Slavia Praga.