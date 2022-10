Calcio | Coppa Italia 2023 | Spezia | Parma e Monza approdano agli ottavi di finale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Giornata di sedicesimi didi2022-sui rettangoli verdi quest’oggi. Tre le sfide che hanno deciso i destini delle compagini coinvolte, ovvero-Brescia,-Bari e Udinese-. Vittoria per la formazione allenata da Luca Gotti che ha sfruttato il fattore campo, affossando le Rondinelle 3-1: i gol di Strelec (doppietta) e di Verde hanno resa inutile la marcatura nei minuti di recupero di Moreo.che incrocerà neglidil’Atalanta. Mure casalinghe che hanno sorriso anche al, vittorioso 1-0 nella sfida contro i baresi. Una marcatura al 29? del polacco Adrian Benedyczak ha deciso la partita e per i ducali nel prossimo round ci sarà da affrontare ...

PARMA - Al Tardini il Parma supera l'ostacolo Bari (1 - 0) nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia . Al 29' decide il match Benedyczak . Agli ottavi di finale la squadra di Fabio Pecchia affronterà l'Inter di Simone Inzaghi .