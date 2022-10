Cagliari | i convocati di Liverani per la gara contro il Bologna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Iltorna a sfidare una squadra di Serie A: domani ladi Coppa Italiaildi Thiago Motta. Idi misterIl tecnico delFabioha stilato la lista dei giocatoriper il matchilvalevole per i sedicesimi di finaleildi Thiago Motta che avrà luogo domani sera, alle ore 21, allo stadio “Renato Dall’Ara”. Portieri: Radunovic, Lolic, ArestiDifensori: Carboni, Capradossi, Veroli, Barreca, Zappa, ObertCentrocampisti: Dossena, Viola, Deiola, Cavuoti, Lella, Kourfalidis, Di PardoAttaccanti: Lapadula, Millico, Pereiro, Falco, Pavoletti, Lovumb L'articolo proviene da ...

