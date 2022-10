Cagliari | crollata palazzina dell' Università

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Crollo nella tarda serata di martedì all'di. A riferire per primi la notizia sono stati i vigli del fuoco. Non risultano feriti. Coinvolta lasul retro del corpo centrale Lasi trovava sul retro del corpo centrale, vicino al piazzale che ospita la Casao studente. La struttura, nella quale è presente anche un'Aula Magna, è frequentata da studenti e docenti nelle ore di aperturaa Facoltà. Sul posto, oltre ad alcune ambulanze sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni per la ricerca sotto le macerie.

