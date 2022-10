Cagliari | crollata la palazzina che ospitava l’aula magna dell’Università | “Nell’edificio non c’era nessuno | un miracolo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nonpiùall’interno delladiieri notte. Il rettore e il sindaco disono accorsi in via Trentino dove verso le 22 è crollato un edificio del Magistero. Quando è collassato lo stabile nonpiùnella zona chedell’ex facoltà di Geologia dove si tenevano fino a ieri lezioni di Lingue. “non“, assicura il rettore Francesco Mola. Per avere la certezza i vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte, con l’ausilio dei cani e dei droni delle squadre Usar, Urban search and rescue, specializzate nella ricerche. I ...

l'aula magna dell'Università. 'Non risultano feriti'. Fino a poche ore prima c'erano gli studenti I fatti Una palazzina dell' Università di. A collassare è stato l'edificio che ospita l' aula magna dell'ex facoltà Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. Sul ...Il tetto ha ceduto nella notte, fortunatamente la struttura era vuota ma si è rischiata la strage perché fino a poche ore prima era affollata di studenti ...CAGLIARI. Un edificio dell'Università è crollato questa notte a Cagliari, in via Trentino. Sul posto sono arrivate ambulanze e vigili del fuoco. Si tratta dell'aula magna dell'ex facoltà di Geologia, ...