Cagliari | crolla aula magna dell’Università | nessun ferito Aperta un' inchiesta LE FOTO

Non solo scuola: anche l'Università è pericolante L'elemento di novità dell'episodio di, semmai, è che stavolta un crollo potenzialmente letale si è verificato in un ateneo. Aprendo un nuovo,...commentauna parte dell'ateneo - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciuna parte dell'ateneo - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow IN FUGA DOPO CONDANNA Niko ...Un’altra tragedia sfiorata in un edificio pubblico: dopo il crollo dell’ aula magna dell’università di Cagliari, a Catania ha ceduto parte del soffitto in uno degli edifici del tribunale. Il crollo è ...Lezioni solo online per tutta la prossima settimana in attesa delle verifiche stuttrurali sugli altri edifici dell'ateneo ...