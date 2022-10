Cadillac Celestiq - L' ammiraglia elettrica è un lusso artigianale da 300 mila dollari

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lapresenta la versione definitiva dellae si posiziona all'apice del mercato con una strategia decisamente ambiziosa: un prezzo di listino a partire da circa 300.000(il più caro nella storia della General Motors) e una serie infinita di personalizzazioni grazie alla produzionedi ogni esemplare presso il General Motors Technical Center di Warren, in Michigan. L'assemblaggio sarà avviato nel dicembre del 2023 e l'ambizione è quella di vendere la vettura sui principali mercati internazionali. Costruzioneper un massimo di due auto al giorno. L'americana da 5,5 metri e quattro posti è nata per stupire: lo fa nel design e nei contenuti e si autoproclama primo esempio di un inedito segmento dedicato ...

Ha debuttato finalmente la, attesa nuova ammiraglia completamente elettrica del marchio americano. Si tratta di un veicolo ricchissimo di tecnologia , che appartiene per stile e dotazioni evidentemente alla ...... Chevrolet , Buick , GMC ,e anche BrightDrop , divisione specializzata in van e ... Hummer EV, Cadillaq Lyriq e (più avanti). E promette 13 miliardi di km a zero emissioni Hertz ...AOC GAMING 25G3ZM/BK è un monitor da 24,5 pollici Full HD che offre un refresh rate fino a 240 Hz con Adaptive Sync. A bordo un pannello Fast VA con un rapporto di contrasto di 3.000:1. Il nuovo displ ...Zuckerberg ha promosso il suo WhatsApp nella sua pagina Instagram (e a New York), dove ha confrontato la piattaforma di messaggistica con iMessage di Apple ...