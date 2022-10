Brutte notizie per la Lazio | c’è lesione per Immobile | tempi di recupero lunghissimi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato unadi medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare idi recupero”.

Arrivanoper la Lazio dall'esito degli esami strumentali sostenuti questa mattina da Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia