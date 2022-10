Britney Theriot | il primo red carpet con Russell Crowe a Roma

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non poteva scegliere che, la sua città preferita, per presentare al mondo intero la sua nuova fidanzata., star della pellicola Il Gladiatore, e, si sono mostrati per la prima volta insieme in un evento ufficiale in occasione del reddella Festa del cinema di. Ai due piace fare le cose con molta calma: la loro relazione è iniziata due anni fa, ma si erano conosciuti quasi dieci anni prima, sul set del film Broken City (2013). L’amore, si sa, non guarda in faccia il tempo. La scelta di sfilare insieme sul redper la prima volta ha sorpreso tutti quanti, fan compresi. A tal punto che più di qualcuno si è domandato chi fosse la ragazza accanto al divo neozelandese, premio Oscar 2001 per la sua ...

L'ex Gladiatore di Ridley Scott, ormai a un passo dalla stazza fisica di un Depardieu, rilascia su Twitter un filmato che lo ritrae a bordo di un monopattino accanto alla compagna. ...... ha trascorso con la fidanzata, per la prima volta insieme a lui su un red carpet ufficiale, alcuni giorni magici nella Capitale. Come due turisti qualsiasi, Russell esi ...This week on 'EVOKE'S pictures of the week', we have a mixed bag of entertainment that have lifted our spirits entirely.Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, Russel Crowe e Britney Theriot: tutti gli innamorati che hanno sfilato nella Capitale ...