Boxe femminile | Giordana Sorrentino passeggia verso le semifinali | medaglia sicura agli Europei

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)ha surclassato l’armena Anush Grigoryan e ha staccato il biglietto per ledegli2022 di. L’azzurra è stata impeccabile sul ring di Budva (Montenegro) e si è garantita quantomeno ladi bronzo nella categoria di peso fino a 50 kg. La 22enne, reduce dal trionfo ai Giochi del Mediterraneo e dall’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali, si è imposta con uno schiacciante verdetto unanime (5-0: cinque 30-27) e tra tre giorni tornerà sul ring per fronteggiare la turca Naz Cakiroglu Buse, oggi capace di regolare la polacca Natalia Rok.saliràn sul podio continentale per la prima volta in carriera, qualche mese fa aveva giganteggiato nella ...

Bottino pieno per le azzurre in gara nella prima giornata dei quarti di finale all'Europeo elite2022 di, in corso di svolgimento presso il Mediterrenean Center di Buvda (Montenegro) . Sorride nei 48 Kg Roberta Bonatti in virtù del 5 - 0 inflitto all'ucraina Shalimova. L'azzurra (...Irma Testa senza problemi. A Budva, in Montenegro, si qualifica alle semifinali degli Europei 2022 di. L'azzurra ha surclassato la polacca Sandra Kruk. Ora la 24enne partenopea è tra le favorite a vincere la competizione nella categoria 57 kg. La Testa è già vicecampionessa del Mondo e ...
Boxe, Europei Elite Femminile 2022: Testa, Gemini, Bonatti e Savchuk in semifinale. Domani altre due semifinali per la spedizione azzurra ...