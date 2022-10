Borse asiatiche contrastate Futures in rialzo Biden rilascia 15 milioni barili di riserve di petrolio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo i rimbalzi degli ultimi giorni, occhi su trimestrali e banche centrali. In Usa15didi. Euro poco mosso,in leggero

Il Sole 24 ORE

contrastate, con l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che sale dello 0,57% e la borsa di Hong Kong sotto pressione, con un calo dell'1,4% circa. Vendite anche a Shanghai ( - 0,69%)...Contrastate lee in rialzo il prezzo del petrolio, nonostante l'amministrazione Biden abbia ordinato ulteriori rilasci delle riserve strategiche statunutensi, autorizzando la vendita ... Borse asiatiche contrastate. Futures in rialzo. Biden rilascia 15 milioni barili di riserve di ... Biden sblocca 15 milioni di barili di petrolio di riserve strategiche per contenere i rialzi dei prezzi. Balzo dell'inflazione nel Regno Unito: a ...I conti record di Netflix tirano la volata alle Borse, rinvigoriti anche dai risultati delle banche Usa. Sui mercati l'ombra dei prossimi aumenti dei tassi ...