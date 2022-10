Borsa Milano incerta con Europa | ancora giù i diritti Mps

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)con. Piazza Affari ondeggia attorno alla parità nei primi scambi in linea con le altre Borse europee, incerte e sempre in attesa delle mosse delle banche centrali. A, tra i titoli principali, bene Tenaris, che sale del 2% sul tentativo di rimonta del petrolio sopra gli 82 dollari L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Italiana oggi 24 settembre 2019:+0,01%Italiana oggi 18 febbraio 2020:+0,41%Italiana oggi 24 febbraio 2020:-5,43%Italiana oggi 26 febbraio 2020:...

Agenzia ANSA

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Poco mossa ladiche si allinea all'andamento cautamente rialzista delle altre borse di Eurolandia. Smorzato lo slancio iniziale, dopo quattro sedute consecutive in rialzo, le piazze del Vecchio ... Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,55% (Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano che si allinea all'andamento cautamente rialzista delle altre borse di Eurolandia. Smorzato lo slancio iniziale, dopo quattro sedute consecutive in rialzo, ...I mercati azionari del Vecchio continente virano alla boa di metà giornata ondeggiando sempre sulla parità, con qualche movimento più sostanziale sulla Borsa di Amsterdam, che sale dello 0,6%, e di Ma ...