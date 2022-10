(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'aumento generale dei prezzi e l'in continua crescita stanno creando notevoli disagi a cittadini, imprese e aziende italiane. In questo contesto, quasi 1su 2 (il 48,6%) dichiara, in questo momento, di sentirsi in. Unache si percepisce ancora più forte nelle aree del Sud del Paese. A causa di tutto questo e in prospettiva di un “autunno freddo”, la maggioranza degli italiani sta rivedendo e limitando i propri programmi di vita per il futuro. Nel corso delle ultime settimane stanno crescendo le proteste di negozianti, ristoratori e piccoli imprenditori che si ritrovano ad affrontare un notevole aumento del prezzo delle utenze di luce e gas e che stanno mettendo in seriale loro attività. Proteste che, ...

TeleNicosia

... alle prese con il balzo dell'. La domanda è dunque se Meloni si atterrà a quella ...di fare deficit del 'collega' leader della Lega Matteo Salvini " probabilmente per evitare undello ...... alle prese con il balzo dell'. La domanda è dunque se Meloni si atterrà a quella ...di fare deficit del 'collega' leader della Lega Matteo Salvini " probabilmente per evitare undello ... Boom inflazione, un italiano su due si sente in difficoltà economica PESCARA – Il turismo di fascia alta non conosce crisi, ed è boom dei soggiorno in ville e dimore di pregio, con quelle in Abruzzo occupate al 100% durante l’estate. Positivo dunque l’andamento della s ...Il BTp€i 2051 è il bond indicizzato all'inflazione Eurostat. Vediamo come sono cambiati i prezzi nell'ultimo anno e cosa ci segnalano.