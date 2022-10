Bonus psicologo | c’è tempo fino al 24 ottobre per le domande Le info utili

/ I fondi stanziati bastano solo per il 12% delle domandeTutti in fila per il, anche se solo un paziente su nove lo riceverà. Sono 336.441 i cittadini che in meno di tre mesi hanno fatto domanda all'Inps per ricevere un aiuto economico per le sedute private ...Oltre 330mila richieste, più del 60% arriva dai giovani. “Sono le fasce di età che soffrono maggiormente" Tutti in fila per il bonus psicologo, anche se solo un paziente su nove lo riceverà. Sono 336.Intervista al neuropsichiatra e psicoanalista: "Il malessere è molto diffuso tra gli under 35, la politica investa nella salute mentale" ...