Bonus moto e scooter 2022 | a chi spetta e come fare richiesta dell' ecobonus

e scooter 2022, a chi spetta e come fare richiesta dell'ecobonus. A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Bollette, riduci i consumi e arriva un: ecco come ottenerlo -mobilità: ecco come funziona lo sconto sui trasporti Articoli ...(Adnkronos) – Ecobonus per moto e scooter 2022, al via le prenotazioni. A partire dalle 10 di oggi 19 ottobre 2022 riapre infatti per i concessionari la piattaforma Mise per prenotare gli incentivi de ...Alle 10 di mercoledì 19 ottobre riapre la piattaforma per i concessionari. Per le agevolazioni il ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione altri 20 milioni di euro per il 2022 ...