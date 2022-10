‘Bonus facciate’ | ‘Ecobonus’ e ristrutturazioni edilizie | sequestri in Campania

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In data odierna, Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso nella fase delle indagini preliminari dal Tribunale di Napoli – Sezione G.I.P., su richiesta della locale Procura della Repubblica, per circa 186 milioni di euro di crediti d’imposta relativi ai cc.dd. “bonus facciate”, “ecobonus” e “”. L’attività trae origine da un’analisi di rischio sviluppata dall’Agenzia delle entrate – Divisione Contribuenti – Settore Contrasto Illeciti sulla spettanza dei bonus in materia edilizia previsti dal Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020), a cui sono seguiti gli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Napoli al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. Dalle indagini è emerso un sistema fraudolento, ...

... presentato da un condominio, contro un condomino che non vuole consentire l'installazione del ponteggio per la realizzazione di lavori agevolati con il Superbonus e il. Superbonus e ...... quindi senza alcun passaggio burocratico, il che dovrebbe essere garanzia di successo a differenza invece di quanto avvenuto finora - ad esempio - per il ''., da quello 'ex ...