Bonus 150 euro per lavoratori e pensionati | ecco a chi spetta e quando arriva

...6, 0,9 o 1,3 punti, a seconda che la compensazione monetaria fosse erogata con modalità analoghe al200 euro, aleuro o ai nuovisociali'....6, 0,9 o 1,3 punti, a seconda che la compensazione monetaria fosse erogata con modalità analoghe al200 euro, aleuro o ai nuovisociali.-I LAVORATORI DIPENDENTI con retribuzione imponibile a novembre fino a 1.538 euro, ricevono l’indennità in via automatica nella busta paga di novembre, previa la dichiarazione di non esser percettore ...L'Inps ha erogato la circolare applicativa per la misura prevista dal decreto 144 del 23 .... Una misura prevista dall'articolo 18 del decreto - legge numero 144 del 23 settembre 2022. L'articolo prev ...