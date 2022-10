Bolton | ' Putin sull' atomica bluffa Il fatto che usino droni iraniani dimostra che il sistema russo è debole'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) 'è tutto un bluff. Meloni? Non la conosco ma è bene che l'amministrazione Biden si assicuri che il nuovo governo italiano non voglia nascondere sotto il tappeto l'aggressione russa'...

Non si può escludere, però, chepossa davvero fare ricorso alle armi nucleari tattiche se l'esercito russo dovesse crollare completamente. Ma non mi sembra che siamo vicini a questo scenario'. ...Il ritorno di John. 'Sull'atomica è tutto un bluff. Meloni Non la conosco ma è bene che l'amministrazione Biden si assicuri che il nuovo governo italiano non voglia nascondere sotto il tappeto l'... Bolton, l’ex consigliere di Trump: «Putin bluffa, non gli si conceda nulla. L’Iran va isolato» Il neoconservatore Repubblicano John Bolton, uomo di fiducia, sulla politica estera, di Bush prima e di Trump poi, del quale è stato anche consigliere alla Sicurezza Nazionale, ne ha per tutti.Il neoconservatore Repubblicano, uomo di fiducia, sulla politica estera, di George W. Bush prima e di Donald Trump poi, dice al Corriere: "Il fatto che ...