Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 19 ottobre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di192022 sui numeri delle ultime 24 ore. Continua il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni deldellasi registrano 2.246 nuovi, 4, 3.151 tamponi molecolari, 13 ricoverati in terapia intensiva, 290 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 12.757 contagi, seguita da Veneto (+7.744), Piemonte (+6.818), Lazio (+4.710) e(+3.743). Il numero totale dei casi da inizio ...Salgono a 45.941 gli attuali positivi in tutte le province, con il Napoletano che traina la slaita. Lieve aumento dei ricoveri nei reparti ...Milano, 19 ottobre 2022 - L'andamento del Covid Si conferma in calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 58.360 i nuovi casi di Covid, contro i 13.439 di lunedì e soprattutto ...Continua il calo dei contagi rispetto al picco di martedì scorso ma continuano a crescere i decessi e i ricoveri ordinari ...