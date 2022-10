Blade film stasera in tv 19 ottobre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è ilin tv mercoledì 192022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Stephen Norrington. Ilè composto da Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N’Bushe Wright, Donal Logue, Arly Jover, Kevin Patrick Walls, Udo Kier, Traci Lords.in tv:Primo capitolo della trilogia vampiresca con protagonista Wesley Snipes. L’attore veste i panni dell’invincibile. Mezzo ...