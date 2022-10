Agenzia ANSA

Joeha annunciato lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa per "combattere l'aumento dei prezzi della benzina causato dalla guerra di Putin" in Ucraina. Lo ...Ore 05:13 - Caro - benzina,15 milioni di barili di petrolio delle riserve Usa Joeha annunciato lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa ... Biden sblocca 15 mln barili petrolio da riserve strategiche Le notizie di mercoledì 19 ottobre, in diretta | Le notizie di mercoledì 19 ottobre, in diretta | Attacchi alle infrastrutture emergetica, Kiev in crisi per la nuova strategia di Mosca ...Joe Biden ha annunciato lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa per "combattere l'aumento dei prezzi della benzina causato dalla guerra di Putin" in Ucraina.