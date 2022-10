Bersani | la foto del Duce l' ha vista? Sallusti | una domanda per sbugiardarlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Botta e risposta da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, nella puntata del 18 ottobre tra Pier Luigi, Alessandroe Giovanni Floris. "A Palazzo Chigi c'era già ladele i premier di sinistra non hanno mai avuto alcun imbarazzo adesso che non sono più lì lanon va bene", osserva il direttore di Libero in merito alla polemica che si è scatenata ieri per le immagini di Mussolini al Mise. "Io a Palazzo Chigi non l'ho maima se ci fosse la toglierà la Meloni", ribatte ironico. Quindi il conduttore interviene con una battuta: "Il problema è che adesso magari ci si fanno i selfie". Qui il botta e risposta trae Floris Lo stessoaveva scritto prima ...