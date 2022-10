Berlusconi | Zelensky? Lasciamo perdere Dopo la pace del 2014 ha triplicato gli attacchi in Donbass

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ... in direttache Enrico Mentana , su La7, aveva diffuso gli audio nel corso della trasmissione "Diario Politico" - lo ha chiamato in diretta, chiedendo al direttore del Tg La7 di ...

La colpa, a sentire, sarebbe del presidente ucraino: "Arriva, triplica gli attacchi alle due repubbliche. I morti diventano (...). Disperate, le due repubbliche (...) mandano una ...Il giudizio suai suoi parla anche del presidente ucraino Volodymyr, non esattamente in termini lusinghieri: "Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di ...Silvio Berlusconi parla a ruota libera della guerra in Ucraina durante il suo intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera, ripreso in un audio ottenuto ...Spunta un secondo file del leader di FI che scuote la maggioranza di destra, alla vigilia delle consultazioni al Quirinale Attacchi a Volodymyr Zelensky. Tra gli applausi dei deputati di Forza Italia.