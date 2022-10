Berlusconi | Ue taglia corto su Putin | Stati membri liberi di avere contatti bilaterali

... dove il dibattito ha anche toccato le parole di Silviosu Putin. Almeno quattro civili ... Due giorni fa l'intelligence militare ucraina (Gur) ha messo unadi 100 mila dollari sulla ...Suona retorico, e fin troppo scontato, ricordare che sila spesa culturale mentre si aumenta ... Ma Forza Italia non lo vota Il partito dinon ha votato: "in una riunione del gruppo di ...Per i meloniani la casella è di quelle blindate, appaltata a Nordio, ma per i forzisti i giochi sono ancora aperti. Casellati sta facendo di tutto per non ...Il Cavaliere: Putin è il mio migliore amico. Intanto il leader di Forza Italia dà per fatto l'accordo su Casellati alla Giustizia, ma Fdi smentisce. Secondo lo schema indicato dall'ex premier agli Est ...