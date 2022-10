Berlusconi | sulla politica estera io e Forza Italia con la stessa posizione di governo | Ue e Nato

RaiNews

Il leader di FI ha quindi ribadito come 'la scelta atlantica, l'europeismo, il riferimento costante all'Occidente come sistema di valori' sia sempre stato alla base 'del mio impegno ...Le parole di Oliviero Toscani su. Il richiamo alla Resistenza. Oliviero Toscani ha ... Interpellatopolemica sollevata da La Russafoto di Mussolini, il noto fotografo ha detto ... Nuovo audio di Berlusconi su Zelensky. Meloni: “Chi non condivide Europa e Nato è fuori dal governo" Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una nota in cui, anche se non cita direttamente gli audio in cui Silvio Berlusconi esprime una sorta di vicinanza nei confronti di Vladimir Putin, ...La premier in pectore Giorgia Meloni ha risposto indirettamente agli audio di Silvio Berlusconi ribadendo la posizione del nuovo Governo sugli esteri.