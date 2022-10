Berlusconi su Putin | Centinaio Lega | ' Solo una battuta Non penso che possa mettere in discussione Tajani'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) - 'Una volta tanto non diranno niente sulla' ha dichiarato a Omnibus l'esponente del Carroccio, possibile ministro del futuro governo. Le esternazioni del leader di Forza Italia che ieri hanno ...

- 'Una volta tanto non diranno niente sulla Lega' ha dichiarato a Omnibus l'esponente del Carroccio, possibile ministro del futuro governo. Le esternazioni del leader di Forza Italia che ieri hanno ...... le rivelazioni sui rapporti personali appena ripresi cone la dipendenza del convivente ... Il Fatto non si è spinto a quel"problema di sicurezza nazionale" avvertito, denunciato e ...La partita dei ministri sembrava chiusa, archiviata dopo l'incontro nella sede di Fratelli d'Italia tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Ma a poche ore dal ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...