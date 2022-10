Gazzetta del Sud

Così il leader di Forza Italia, Silvioriferendosi alla diffusione delle sue dichiarazioni audio.ha aggiunto: "Tutto questo però non esisterebbe , se non vi fosse in Italia la ......tutto (nonostante il parere negativo del consulente) e portai a casa una perdita (a mia... Anche il '95 non fu un anno facile: in Italia era caduto il primo Governoe gli era ... Berlusconi si discolpa: "Io con la Nato, la mia posizione e quella di Forza Italia in linea col Governo& « La mia posizione personale e quella di Forza Italia non si discostano da quella del governo italiano, dell’Unione europea, dell’Alleanza atlantica né ...