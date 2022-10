Berlusconi rompe gli equilibri del Governo Letta a Meloni | E' l' opposizione a danneggiare l' Italia?

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mentre il toto-ministri "balla" sempre più e gli accordi, anche quelli che sembrano ormai definiti, si sciolgono sotto il sole di un caldo ottobre romano è in corso a Montecitorio una riunione dei capigruppo...

Terremoto, la Meloni è furiosa e punta a chiudere subito. Sabato il Governo ECCO I NOMI Matteo Salvini . Terremoto, la Meloni è furiosa e punta a chiudere subito. Sabato il ...non si contiene eil patto del silenzio rivelando, anche la sua lista dei ministri per il nuovo governo: Tajani vicepremier e ministro degli Esteri; Saccani all'Università, Bernini ... Berlusconi rompe gli "equilibri" del Governo. Letta a Meloni: "E' l'opposizione a danneggiare