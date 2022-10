Berlusconi-Putin | caos nel centrodestra Il Ppe | il presidente russo è un dittatore

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È tensione e imbarazzo nelper le parole diche fa saper di aver «riallacciato i rapporti con» e si annovera come «primo dei suoi cinque veri amici». Sui nomi del futuro governa rincara: «Alla Giustizia Meloni vuole Nordio, ma poi ha detto sì a Casellati». «Frasi in libertà» per La Russa. Intanto Meloni punta ad accelerare sulla formazione del governo e, anche con la sponda del Colle, punta a far presto per evitare ulteriori strappi. Fino ad immaginare il giuramento del nuovo governo anche sabato. Oggi i voti per eleggere gli uffici di presidenza di Senato e Camera. Alta tensione tra Terzo Polo e Pd per gli incarichi che spettano alle opposizioni: «Usciremo dall’Aula al momento del voto», dice Calenda