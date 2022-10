Berlusconi ‘punzecchia’ | “Ecco cosa so sul compagno di Giorgia Meloni”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Silvio, nervi sempre più tesi. Ieri durante un discorso ai neo eletti le frasi su Putin che imbarazzano la maggioranza con i fiumi di polemiche che ne sono seguiti. A parlare contro di lui, a quanto riportano fonti vicine alle Laga, era stato anche Matteo Salvini che non aveva nascosto una certa dose di insofferenza. A stemperare i toni ci aveva provato Francesco Lollobrigida, uomo di punta di FDI: “non ci mette nemmeno un po’ in difficoltà. La linea die Fdi è chiara”. “Noi siamo e saremo con il popolo ucraino a difesa della libertà e della democrazia – ha affermato – Ma fieramente nell’asse occidentale in difesa del diritto internazionale. Questi sono gli impegni, che ha assunto...

Dire

Ancora più di Salvini, pare proprio siaad insistere che "non ci dovranno essere veti ... Sul punto, senza citarlo, il governo tedesco, auspicando che l''Europa non soccomba "di ...'Sono soldi a debito Certo, ma meglio metterli oggi per far lavorare le persone e consentire loro di portare a casa la spesa e pagare le ... Trecento giornalisti da tutto il mondo per vedere Giorgia Meloni