Berlusconi | per la Casellati alla Giustizia ottiene l’ok dalla Meloni Dal Parlamento Europeo arrivano commenti negativi sui rapporti tra Putin e il Cavaliere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)avrebbe ottenuto finalmente un via libera da Giorgiaper una sua proposta a un Ministero importante come quello della. Inoltre,pesanti critiche dopo le dichiarazioni delsuicciati con il presidente russo Vladimir, per laSilvioavrebbe ottenuto da Giorgiaper laal Ministero della. “Laha detto di sì...