Berlusconi | nuovo audio | «Putin ha subito pressioni da tutta la Russia Zelensky? Lasciamo stare | non dico quello che penso»

Cosa ha detto'Ho bisogno del massimo riserbo su quello che sto per dirvi', ammonisceprima di pronunciare frasi choc sulla guerra in Ucraina, diffuse da 'LaPresse'. 'Nel 2014 ......le consultazioni per la formazione delGoverno. Nonostante il centrodestra non abbia ancora trovato la quadra sulla distribuzione dei ministeri e le intemperanze di Silviodisturbino ..."Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c'è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me... lasciamo perdere, non posso dirlo...". Così Silvio Berlusco ...Silvio Berlusconi, nuovo audio Lapresse. «Nel 2014 a Minsk si è firmato un accordo tra Ucraina e le repubbliche del Donbass per la pace. L'Ucraina butta il trattato e inizia ...