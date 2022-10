Berlusconi | nuovo audio | parla della guerra e dà la colpa a Zelensky Meloni | Ue-Nato caposaldi | chi non è d’accordo fuori da governo | a costo di non farlo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È tensione e imbarazzo nel centrodestra per le parole diche fa saper di aver «riallacciato i rapporti con Putin» e si annovera come «primo dei suoi cinque veri amici». Sui nomi del futurorincara: «Alla Giustiziavuole Nordio, ma poi ha detto sì a Casellati». «Frasi in libertà» per La Russa. Intantopunta ad accelerare sulla formazione dele, anche con la sponda del Colle, punta a far presto per evitare ulteriori strappi. Fino ad immaginare il giuramento delanche sabato

Leggi anche Ilaudio disulla guerra in Ucraina: "Putin contrario, ha subito pressioni in Russia: Zelensky aveva triplicato attacchi in Donbass'fa impazzire la Meloni: ...Ilaudio di Silviosulla guerra in Ucraina e su Putin ha sollevato un'ondata di polemiche nel mondo politico. In tarda serata è arrivato il commento di Giorgia Meloni, che si prepara ...Dopo la diffusione del nuovo audio rubato di Silvio Berlusconi sull'Ucraina e su Volodymyr Zelensky, la maggioranza di centrodestra ...Divampa la polemica dopo l'aggiunta al video (pubblicato da Lapresse) sull'intervento di Silvio Berlusconi davanti ai deputati di Forza Italia: "Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediaz ...