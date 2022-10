Berlusconi | “Il foglietto su Meloni non era un mio giudizio personale”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA – “Andare in via della Scrofa e’ stato per chiedere scusa alla? Pure invenzioni. Ho chiesto io di andare li’. Il? I senatori avevano inteso dare un segnale a Fratelli d’Italia sulla base del fatto che il numero degli elettori tra noi e la Lega e’ lo stesso e volevano essere trattati alla pari. Il foglio con gli aggettivi alla? Erano gli appunti che prendevo in riferimento a quello che mi era stato detto dai senatori. Il mio parereera altrove”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio(foto), a proposito del suo incontro con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

Nella fretta non si arriverà, però, a ripetere il precedente del 1994 in cui Silvio si presentò da Oscar Luigi Scalfaro con un già pronto con la lista dei ministri ma poi ci fu ...... scrivendo incautamente, su un, di propria mano, osservazioni negative ed offensive per ... Finora ha sempre dato le carte, dal '94 in poi, anche quando non ha governato. Ha sempre ... Forza Italia è un partito spaccato in due, dove si consumano faide personali. "L'obiettivo di Berlusconi è alzare la posta" dicono dal partito ...