Berlusconi ha incontrato Nordio e Salvini

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - Secondo quanto apprende l'AGI questa mattina (19 ottobre) c'è stato un incontro tra il presidente di Forza Italia, Silvioe l'ex magistrato Carlo. Sul tavolo il tema della giustizia. In giornata è possibile che ci siano nuovi contatti tra i due, sempre secondo quanto si appende.ha spiegato all'ex premier come intenderebbe riformare la giustizia. Fonti della Lega hanno invece fatto sapere come ci sia stato un "pranzo tra Matteoe Silvioa Villa Grande" con il leader del Carroccio che resta "in costante contatto con tutti gli alleati".