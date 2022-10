Berlusconi e Putin | media Russia rilanciano “vera amicizia”

Le parole disulasciano il segno nella maggioranza e complicano di nuovo la situazione. A rimettere in discussione il patto di governo siglato tra i due leader è proprio il Cav che ...indisciplinato: vuole creare problemi a Meloni': Federico Rampini ha commentato con rigore le dichiarazioni di Silviosul presidente russo Vladimir('ho riallacciato l'amicizia, mi ha scritto una lettera dolcissima per il compleanno, sto zitto sulla guerra altrimenti succede un disastro'). L'...L’importazione di vodka dalla Russia in Unione europea è "proibita" dal quinto pacchetto di sanzioni, fa notare la Commissione ...I socialisti europei pubblicano audio di Berlusconi in inglese "Ha ammesso la sua storia d'amore con Putin, è vero volto di FI" ...