Berlusconi choc | i media russi rilanciano le sue parole su Putin | “L’adesione dell’Ucraina alla Nato porterà a una guerra mondiale” Letta a Meloni | “Sicura che è l’opposizione a danneggiare l’Italia all’estero?”

Uno degli attacchi più duri è quello rivolto a. Secondo Toscani, infatti, il Cavaliere "ha rovinato l'Italia, bruciato la decenza che bene o male noi avevamo. Lui è stato la vera rovina ...Al Bano parla di tutto senza freni, dalla situazione internazionale ai rapporti fra Vladimir Putin e Silvio. Bollette, l'effetto - domino travolge l'Italia: al buio anche chi pagaLa Stampa ospita il veleno del fotografo: "Il Cavaliere Mostro impresentabile. E la Meloni è la regina di coattonia" ...Meloni ottiene dall'ex Cavaliere che il Centrodestra andrà unito per le consultazioni al Quirinale e, ovviamente, farà il nome della leader di Fratelli d'Italia per la presidenza del Consiglio. In cam ...