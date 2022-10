Berlusconi chiama Mentana in diretta dopo il nuovo audio | “Le mie parole vanno contestualizzate”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mettono in imbarazzo il futuro governo Meloni, e non solo, glidi Silviopubblicati da Lapresse in esclusiva e trasmessi inda La7 durante la trasmissione Diario politico di Enricoche hanno suscitato un polverone,che il leader di Forza Italia ha ammesso di aver riallacciato i rapporti con il presidente russo Vladimir Putin, con tanto di scambio di bottiglie di vodka e lambrusco e lettere dolcissime. In particolare nel secondopubblicato oggi,ha usatomolto dure nei confronti dell’Ucraina e del suo presidente Zelensky, accusandolo di fatto di essere il responsabile del conflitto: “Zelensky ha triplicato gli attacchi alle due repubbliche del Donbass. Meglio se non ...