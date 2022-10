Berlusconi attacca Zelensky in un nuovo audio ‘rubato’ Resa dei conti in Forza Italia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un secondodi Silviosemina nuove tensioni nella maggioranza di Centrodestra e, questa volta, anche in. Dal 20 ottobre le prime consultazioni dei partiti al Quirinale per la formazione del Governo. Che però appare già in difficoltà prima di nascere. Dopo l’esclusiva La Presse del 18 ottobre con le parole disui “rapporti riallacciati” con Putin, le “bottiglie di vodka” e la “lettera dolcissima” che l’autocrate russo gli avrebbe scritto per il compleanno, oggi 19 ottobre emerge un. Sempre raccolto da un anonimo deputato forzista che poi lo ha girato a La Presse. Con quale intento non è chiaro. Ma di certo gli effetti politici dirompenti sul nascente Governo Meloni sono dietro l’angolo. Cosa ...

Giorgia Meloni non ha usato giri di parole per rispondere alle parole pronunciate da Silvioin un audio rubato e diffuso da LaPresse in cui il CavZelensky . Il Cavaliere di fatto ......che rilanciano il passaggio: "L'adesione dell'Ucraina alla Nato porterà a una guerra mondiale". Nel pomeriggio, LaPresse diffonde un nuovo audio, in cui il leader di Forza Italia...Quindi, questa è la situazione della guerra in Ucraina”. “La guerra condotta in Ucraina è la strage dei soldati e dei cittadini ucraini - conclude Berlusconi - Se lui diceva ‘Non attacco più’, finiva ...Divampa la polemica dopo l'aggiunta al video (pubblicato da Lapresse) sull'intervento di Silvio Berlusconi davanti ai deputati di Forza Italia: "Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediaz ...