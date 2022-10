Il Foglio

Macoi deputati si sfoga anche sulle trattative per il governo. E anche quelle frasi finiscono ai giornalisti, pronunciate dalla viva voce del Cav: 'La signora Meloni - si lamenta l'ex ......Chi in questo momento ha deciso di stare un passo indietro da tutto quello chela vicenda politica è il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa che, riguardo l'incontro trae ... Berlusconi agita gli incubi di Meloni tra Putin, Casellati e Ronzulli Doveva essere il momento del ritorno all’armonia. Dell’amicizia ritrovata tra Berlusconi e Meloni, archiviate le tensioni sul nodo Ronzulli. Ed è così che in effetti ...Doveva essere il momento del ritorno all’armonia. Dell’amicizia ritrovata tra Berlusconi e Meloni, archiviate le tensioni sul nodo Ronzulli. Ed è così che in effetti ...