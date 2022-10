Benzina | Cdm proroga taglio delle accise fino al 18 novembre

Insoddisfatta Assoutenti: 'Il governo non può pensare di affrontare il problema dei prezzi dei carburanti prorogando ogni 15 giorni il taglio delle ...La proroga arriva in una giornata di calma sulla rete dei distributori, con Quotidiano energia che ha fotografato il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self a 1,704 euro/litro ...Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge per il contenimento dei prezzi del carburante. L'attuale decreto scade il 31 ottobre ...Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge per il taglio delle accise sui carburanti. Il contenimento dei prezzi della benzina è previsto fino al 18 novembre. L'attuale decreto scad ...