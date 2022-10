Bellanova condannata nella causa di lavoro | il pm chiede il carcere per i cronisti che ne parlarono Fnsi | “Intollerabile | non ha letto la Consulta?”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un pubblico ministero onorario del tribunale di Lecce ha chiesto una pena di 6 mesi di reclusione per tre giornalisti de ilfattoquotidiano.it, di La7 e del Tempo perché hanno riferito sulle rispettive testate di unadi, quella promossa contro l’ex ministra Teresa– peraltro ex sindacalista – dal suo ex addetto stampa. L’accusa iniziale per i tre(rispettivamente Mary Tota, Danilo Lupo e Francesca Pizzolante) era di diffamazione e concorso in tentata estorsione, poi ridimensionata alla sola diffamazione. Il processo è arrivato oggi alle conclusioni del pm onorario ad 8 anni dall’inizio del procedimento, avviato dopo la querela dell’esponente ex del Pd e ora presidente di Italia Viva. L’ex addetto stampa aveva citato in giudizio l’ex ministra per vedersi riconoscere il giusto ...

