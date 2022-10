Belen si strappa il vestito in diretta | incidente a Le Iene

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Miley Cyrus, Camila Cabello, Cardi B, Britney Spears, sono decine le star vittime dei famosi ‘wardrobe malfunctions’ e ieri sera è successo anche aRodriguez. La conduttrice de Lestava facendo uno sketch con Teo Mammucari, che le ha chiesto di rifare una mossa di una coreografia e nel farlahato un bottone, proprio quello che teneva chiuso l’abito ai ‘piani alti’. Per fortuna la bella argentina si è subito resa conto dell’ed ha tenuto chiuso ilcon le mani per gli ultimi 3 minuti di trasmissione: “Ragazzi scusate, ma questo è il bello della, andiamo avanti“. Oops i did it again #lepic.twitter.com/CXRmhO7CJf — Albycattivick (@Albycattivick) October 18, ...

