Belèn Rodriguez si muove troppo e si squarcia il vestito in diretta | rimane in intimo | le immagini che fanno impazzire tutti

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Essere Belenvuol dire anche dover gestire le sue prorompenti forme, e capita che ci scappi il morto. Ovvero, il bottone. In un momento divertente ma sicuramente imbarazzante ieri sera a Le Iene, la conduttrice Belenha perso il controllo del suoe, con un movimento di, lo ha fatto letteralmente esplodere. Il suo modo di gestire la cosa è però stato perfetto. Belen, galeotto fu il bottone Belensta ottenendo ottimi risultati quest’anno a Le Iene: i suoi servizi stanno raccogliendo consensi e complimenti, come quello che l’ha vista protagonista di un momento “à la Marina Abramovich” proprio nell’ultima puntata. Anche un incidente apparentemente incontrollabile come quello accaduto in, lei lo ha ...