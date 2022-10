Belen Rodriguez | il vestito si strappa in diretta a Le Iene VIDEO

Stile e Trend Fanpage

Incidente in diretta, ieri a Le Iene , per, vittima del suo stesso vestito. Nel bel mezzo della conduzione della nuova puntata, in onda su Italia 1, come sempre al fianco di Teo Mammucari , la showgirl argentina ha dovuto fare ...... risalente all'autunno 2021, tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino , prima che l'ex ballerino di Amici tornasse tra le braccia di. Questo gossip, ad oggi, non è stato mai né ... Belén Rodriguez, terza puntata de Le Iene col completo di pelle: per l'autunno veste in color prugna Ieri sera anche Belen Rodriguez ha vissuto un momento di crisi dopo che è saltato via dal vestito un bottone… Ieri sera è andato in onda un’altra puntata de Le Iene Show, l’amato programma firmato ...Cecilia Rodriguez, sorella della celebre Belen, tra impegni di lavoro, passeggiate con i suoi inseparabili amici a 4 zampe Aspirina ed Ercole trova anche del tempo per prendersi cura della sua igiene ...