Beautiful anticipazioni americane | Brooke lasciata per sempre da Ridge!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Questa voltanon riuscirà a rimediare ai suoi errori, infatti ledimostrano che Ridge non perdonerà il gesto della moglie e deciderà di chiudere con lei perper tornare tra le braccia di Taylor. Il Forrester però non ha idea di come sono andati i fatti realmente e che la voce sentita nella registrazione non era quella di. Così crede che lei abbia ordito un piano per mettere nei guai suo figlio Thomas, ma con chi? Vediamo tutti i dettagli. Trame e puntatedi, Thomas nei guai per colpa di? Cominciamo dall’inizio! Un giorno alla villa si presentano gli assistenti sociali per controllare l’operato di Thomas con il piccolo Douglas, in quanto qualcuno con una ...