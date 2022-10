Battle Royale da domani di nuovo in sala e crowdfounding per la limited edition

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Via alper laComplete Già a partire dasarà possibile vedere nelle sale italiane la Director’s CUT restaurata in 4K di. Si tratta del Cult movie del maestro Kinji Fukasaku con Takeshi Kitano. Il survival movie sarà distribuito dalla CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade – Barz and Hippo. Storia della pellicola, come tante pellicole dello stesso genere, fece il suo debutto nel dicembre del 2000 e generò tanto scalpore, per poi diventare una delle opere asiatiche di maggior successo. Infatti fu distribuito in più di 20 paesi ed entrò nella top10 dei maggiori incassi giapponesi. Si tratta di un film che è riuscito ...