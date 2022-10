“Basta con la mamma che stira e il papà che lavora” Boldrini presenta disegno di legge sull’inclusione nei libri scolastici

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tra i disegni diti in Parlamento in concomitanza dell'inizio con la XIX Legislatura troviamo anche quelloto dalla deputata Laurain merito alla questione di genere sui. L'articolo .

Quotidiano Sanità

Poi io venivo rimproverato, perché non riuscivo a direalle domande. Ringrazio anche tutto lo ... Così il quotidiano russo Izvestia riportavirgolettati, in un articolo, le parole dette ieri ...... competizione più aperta e di maggiore appeal, pensatala necessità di tutelate le leghe ... Reichart abbiamo più di un problema: tantoper capire quanto il compito del nuovo Ceo di A22 Sports ... Medici di famiglia. Smi: “Basta con i carichi burocratici” Con SelfyConto di Banca Mediolanum azzeri i costi di gestione del conto corrente combattendo l'inflazione con un tasso di interesse del 2% ...Per protestare contro il caro vita, una 26enne ha percorso un tratto della A28 a passo d'uomo con un cartello sul lunotto, per poi tagliarsi le vene ...